O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifestou, em nota enviada à comunicação social, “a sua profunda consternação pela morte da menina de 9 anos, Alice Aguiar, filha de madeirenses, na sequência do ataque ocorrido, ontem, em Southport, no Reino Unido, no qual morreram mais duas crianças”.

O responsável pelo parlamento madeirense escreve ainda: “Em nome pessoal, do Parlamento, e do povo madeirense endereço à família as mais sentidas condolências”.