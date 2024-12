O presidente do Governo Regional confirmou hoje a saída do atual presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes.

O JM avança hoje que o atual presidente da Proteção Civil termina o seu mandato a 1 de janeiro de 2025 e não vai continuar para um novo mandato.

António Nunes esteve envolvido em várias polémicas, a última das quais relacionada com a gestão dos incêndios de agosto.

À margem de uma visita a uma empresa, Miguel Albuquerque confirmou a saída.

“O senhor coronel falou connosco, com o senhor secretário [da Saúde e Proteção Civil], no sentido de pedir a cessação das suas funções por motivos familiares”, afirmou.

António Nunes tem residência no Continente e, segundo Albuquerque, “tem familiares que estão dependentes da presença dele”.

O novo nome para a Proteção Civil ainda não está escolhido.