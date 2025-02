Presidente da Proteção Civil reuniu com comandantes de Bombeiros da RAM

O Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), Richard Marques, reuniu-se na última segunda-feira com os Comandantes dos dez Corpos de Bombeiros da Região para definir a estratégia e prioridades de ação.

Comandante Richard Marques coordena uma estratégia de ação com comandantes dos Corpos de Bombeiros, destacando papel vital no SIOPS.

Esta reunião ordinária mensal foca-se no planeamento operacional nas várias áreas sob sua tutela e na contínua otimização do setor de emergência e proteção civil regional, dado que são fundamentais no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).

O Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, iniciou a reunião com algumas palavras aos Comandantes, expressando gratidão e confiança no trabalho dos homens e mulheres que estão na linha de frente, salvando vidas, protegendo o património e preservando o ambiente.