Ossanda Liber, presidente do partido Nova Direita, estará na Madeira na quinta e na sexta-feira, numa visita que inclui várias iniciativas de agenda.

De acordo com um comunicado, a presidente do partido tem encontros marcados com o núcleo da Nova Direita na Madeira e iniciativas “que marcam o compromisso do partido com a Região”.

“Durante esta visita, vai haver tempo para reuniões com o cabeça de lista do partido, Paulo Azevedo, tempo para orientar os demais candidatos, para apresentar o programa eleitoral e lançar a campanha de rua” disse Ossanda Liber, citada na mesma nota.

O mesmo comunicado apresenta o cabeça de lista do partido às Eleições Legislativas Regionais, Paulo Azevedo, como “madeirense, natural e residente no Funchal”, “empresário e empreendedor, tendo sido diretor executivo da CPPME durante oito anos e desenvolvido vários projetos na ilha”.

“Com a Nova Direita no governo, a Madeira vai crescer economicamente, na saúde, na educação e na habitação. Com a visita da presidente do partido vamos reforçar a nossa campanha e os laços com os madeirenses”, pode ler-se, em declarações atribuídas a Paulo Azevedo.

Confira a agenda da presidente da Nova Direita na Madeira:

13 de fevereiro

• 10h00 – Reunião com o grupo de trabalho no hotel Orquidea

• 13h00 – Almoço com os dez primeiros candidatos no Armazém do Sal

• 16h00 – Arruada pela baixa do Funchal (começa no Armazém no Sal)

• 20h00 – Jantar no restaurante A Parreira, com militantes, simpatizantes e presença da comunicação social

14 de fevereiro

• 10h00 – Arruada em São Martinho (começa na Rotunda de São Martinho)

• 13h00 – Fim da visita