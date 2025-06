Ainda na sua intervenção nas comemorações dos 190 anos do concelho do Porto Santo, o presidente da Câmara Municipal lembrou que, nos últimos quatro anos, foi necessário apostar em soluções financeiras, a qual traduz o investimento nos eventos, entre eles o São João.

“Uma demonstração clara daquilo que são os valores do Porto Santo”, disse, lembrando que passados quatro anos, o São João “representa o bem receber, a gastronomia e o comércio local”.

Além do mais, recordou os campeonatos internacionais, “eventos, eventos, atrás de eventos, que fizeram com que as receitas triplicassem”. “Passamos a um saldo de gerência, em 2025, de cerca de 3 milhões de euros”, valores estes que, “não são para guardar na conta bancária mas sim fazer investimento e promover a autonomia”.

“As obras que estão a ser lançadas pela Câmara estão a sê-lo com fundos próprios, não necessitando nesta face de apoio de outras instituições”, referiu.