O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apelou, hoje, aos governos, Regional e Nacional, e à União Europeia que “revejam as quotas de captura dos diversos tipos de atum na Região Autónoma da Madeira”.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa, “José Manuel Rodrigues defende um aumento das quotas de pesca do atum de modo a ultrapassar as dificuldades económicas sentidas pelos armadores e pelos pescadores da Madeira e do Porto Santo”.

O tema foi abordado pelo presidente da ALRAM na Festa de Nossa Senhora da Piedade, no Caniçal, onde Rodrigues registou as queixas dos homens do mar, de “um ano muito difícil, uma vez que as quotas do atum foram esgotadas rapidamente”.

“Os nossos pescadores, do Caniçal e de Câmara de Lobos (do peixe-espada-preto), usam a chamada pesca artesanal que em nada prejudica os ecossistemas marítimos. Portanto, há que ter em atenção este facto e não comparar a frota madeirense com outras grandes frotas de outras regiões e de outros países que, essas sim, dão cabo dos stocks de peixe dos mares europeus”, justificou.

José Manuel Rodrigues entende que a Região tem “de ter uma política específica de pescas da União Europeia para as regiões ultraperiféricas”, vincou defendendo, desta forma, um “aumento do número de toneladas de captura dos diversos tipos de atum”.

Sobre a procissão marítima da Festa de Nossa Senhora da Piedade, em que participou, disse que “para além de ser uma grande festa religiosa é, também, uma homenagem às gentes do mar”.