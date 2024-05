“Nem tudo se resolve com dinheiro. Encontremos soluções para os problemas da UMa, em particular afetando os estudantes universitários. Quando se fala em sucesso estudantil, não pode ser apenas na ótica de resultados, mas envolvendo os estudantes numa grande família institucional, com toda a comunidade académica”.

Foi com um discurso crítico que o presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira se dirigiu ao reitor da UMa, presidente do conselho geral, e ministro da Educação, na cerimónia do Dia da Universidade da Madeira.

Ricardo Bonifácio apontou problemas nas instalações da UMa, lacunas na área docente, como problemas ligados aos bolseiros e aos projetos científicos, em que estes vivem em situação precária por não terem contratos.

Ao ministro de Educação, falou das dificuldades no pagamento de propinas e dos custos do alojamento, entre outras celeumas.