29.º Celsius. Esta a temperatura máxima prevista para a ilha da Madeira neste sábado de julho. No Porto Santo, a máxima não deverá passar dos 26.º C.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado até ao meio da manhã e no final do dia, em especial nas terras altas e na vertente norte da ilha da Madeira. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas. Pequena subida da temperatura máxima na vertente sul da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar convida a banhos: 23/24.º C.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de norte/nordeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo para 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, serão de quadrante sul com um metro. Aproveite e vá à praia. Se não é o local que mais lhe agrada, faça um piquenique. Desfrute e tenha um bom sábado!