Bom dia! É segunda-feira!

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 11h00, na cerimónia comemorativa do Dia da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade. Nesta iniciativa, que terá lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de São Vicente, serão entregues prémios de Mérito Escolar, Cívico e Desportivo relativos ao ano letivo transato.

* No âmbito do Mês da Proteção Civil, o Município do Funchal promove a partir das 11h00, uma atividade “Põe-te à Prova com o Agente P-Dr Why”, destinada aos alunos do NPC jovem, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

* Às 14h30, realiza-se a conferência de imprensa de apresentação da programação da 51.ª Feira do Livro do Funchal, no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias. Organizada pela Câmara Municipal do Funchal, a Feira decorre, entre os dias 28 de março e 6 de abril, na Avenida Arriaga, principal palco desta celebração literária.

* A Junta de Freguesia do Caniço, no âmbito do protocolo elaborado com a DECO, dará início a um ciclo de sessões informativas que irão decorrer na sala de formação das instalações da Junta. “Consumidores conscientes, compras inteligentes” será a temática abordada nesta primeira ação DECO (In)Forma pelas 18h30.

* O Observatório da Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional da SEDES Madeira, em parceria com a GDG Madeira e a Ordem dos Engenheiros, realiza uma mesa-redonda intitulada “O Digital tem um Futuro Sustentável?”. O evento será realizado na Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, a partir das 18h45.

* Pelas 19h00, acontece a tomada de posse dos novos membros dos Órgãos Sociais da Associação de Futebol da Madeira, tendo como presidente Rui Coelho. O evento realiza-se no Casino Park Hotel, na Sala Funchal.