O valor mediano da avaliação bancária na Madeira subiu 285 euros/m2, em comparação com o período homólogo. Deste modo, num ano, uma casa com 100 metros quadrados aumentou cerca de 30 mil euros. O preço da habitação na Região é o terceiro mais caro do País. Mais 244 fogos construídos em Câmara de Lobos até 2026.

O topo da Primeira Página do seu Jornal vai para a solidariedade. Voluntários em África vieram com o coração cheio. Isabel Figueira e Rui Mendo integram associações de voluntariado internacional. Relatam ao JM experiências intensas vividas em África, onde ajudaram populações carenciadas. Mas consideram ter recebido mais do que deram.

Rumo às legislativas: Menos de 14 mil votos devem eleger um deputado; Política 5.0: Debate entre Coelho e Cafôfo mereceu críticas.

Saiba ainda que no PSD Apoiantes de Manuel António Correia recolhem assinaturas. Antigo governante ainda não decidiu se avança para as eleições diretas, apesar de já ter reunido as condições para ser candidato.

Destaque também nesta edição para os reembolsos. CTT obrigado a descomplicar subsídio de mobilidade. A Inspeção-Geral de Finanças ordenou os Correios a retomar o pagamento dos reembolsos sem exigências acrescidas, como resposta aos alertas do Governo Regional, agências de viagens e passageiros.

Não perca o ‘Plaza Com’ que arranca hoje à conversa com Madalena Costa. Nova rubrica é promovida em parceria com o centro comercial Plaza Madeira, o JM e a rádio JM FM.

