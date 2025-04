A tradição mantém-se viva na Calheta e, este ano, o “Dia do Trabalhador” volta a ser celebrado com um programa recheado de iniciativas desportivas e recreativas na freguesia dos Prazeres, o ponto de encontro habitual nesta data.

Assim, esta quinta-feira, dia 1 de maio, o Campo Municipal dos Prazeres será palco de vários torneios que se prolongarão até ao final da tarde. O destaque vai para mais uma edição do animado “Torneio de Futebol entre freguesias”, que contará com a participação de oito equipas do concelho, representando cada uma das freguesias. Os jogos arrancam às 9h00 e a grande final está agendada para as 17h00, colocando frente a frente as equipas do Estreito da Calheta e do Jardim do Mar.

Durante a manhã, estará a decorrer em simultâneo um “Torneio de Petanca” e às 13h00, haverá lugar para um jogo de futebol feminino, o qual será disputado entre as equipas do Estrela da Calheta Futebol Clube e da ADRC “Os Xavelhas”.

Ao longo da tarde, a partir das 14h00, o público poderá assistir também ao “Torneio Interno de Patinagem de Velocidade” no espaço criado para a prática desta modalidade.

Como já é tradição, não faltarão as típicas barracas com petiscos, bebidas e aquele ambiente descontraído que convida a passar o dia entre família e amigos.

O dia termina com a cerimónia de entrega de prémios, marcada para as 19h30.