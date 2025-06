O dia quente que se faz sentir hoje está a ser aproveitado por muitos madeirenses para uma ida à praia. Na Calheta, onde as temperaturas já estiveram nos 27ºC, a praia tem estado ao longo do dia com centenas de banhistas.

Esta tarde, a afluência continua alta, com as duas extremidades da praia, quer do lado virado para a Casa das Mudas, quer da zona junto ao hotel da Calheta, mantêm-se cheias de veraneantes a usufruir do verão à beira-mar.