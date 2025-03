O cabeça de lista do Partido Popular Monárquico (PPM) às eleições antecipadas do próximo domingo na Madeira defendeu hoje a implementação de medidas de apoio à população idosa semelhantes às que vigoram nos Açores e são “um sucesso”.

“Isto são tudo medidas que nós PPM já implementámos nos Açores e queremos implementar agora também na Região Autónoma da Madeira porque os nossos idosos merecem, porque hoje aquilo que somos a eles devemos”, declarou Paulo Brito à agência Lusa no âmbito da campanha eleitoral, na zona do Lar de Idosos Bela Vista, na zona do Lazareto, na parte leste do Funchal.

O candidato adiantou que “o PPM considera que é preciso apostar num programa de apoio aos pensionistas”.

A candidatura propôs três medidas, entre as quais “um complemento regional de pensão mensal no valor de 150 euros às reformas” e um programa para “aquisição de medicamentos para os idosos no valor de 600 euros anuais”.

Paulo Brito explicou que este complemento é atribuído aos idosos através de um cartão tipo multibanco e eles vão à farmácia, pagam a sua medicação e vão descontando aquele valor ao longo do ano.

O candidato adiantou que o partido também pretende a implementação do programa Novos Idosos, “que já está implementado nos Açores e com enorme sucesso”, e que permite o envelhecimento ativo junto das comunidades e das famílias, visto que as pessoas abrangidas pelo programa ficam em casa em vez que de irem para lares.

“Isto é um apoio financeiro mensal que atinge os 950 euros”, mencionou, enunciando que permite assegurar o amplo apoio ao idoso, nomeadamente a nível de higiene, conforto, tratamento, vigilância permanente, confeção de refeições, acompanhamento em atividades de animação, lazer e religiosas, aquisição de serviços, deslocações a médicos, entre outras.

Aqueles que consideram que esta medida é muito dispendiosa, o candidato do PPM pergunta “quanto custa ao Governo Regional estar a pagar ao lar para termos um idoso” nessa instituição?, reforçando que o Novos Idosos “é mais barato e temos o idoso no conforto do seu lar, junto das suas famílias”.