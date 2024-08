O PPM Madeira também está contra a possibilidade de construção de um parque de estacionamento na Praça do Município.

“Para além de desfigurar de forma irreversível aquela zona histórica da cidade do Funchal, as obras podem causar sérios problemas nos edifícios contíguos quinhentistas, património nacional. Para além de que, se autarquia, obriga a que os proprietários dos edifícios em zonas históricas a preservar as fachadas dos mesmos nas obras de recuperação, está agora a contrariar e contradizer rudo o que exige aos proprietários particulares, quando deveria ser a Autarquia a dar o exemplo e preservar esta zona histórica”, defende Paulo Brito, coordenador regional, em comunicado.

O dirigente partidário acrescenta ainda que, num momento que o aumento do trânsito é real, o parque vai servir para “atrair muito mais trânsito a esta zona histórica da cidade do Funchal e causar o caos no trânsito, tendo em conta os parcos acessos rodoviários daquela zona”.