Paulo Brito, cabeça de lista do Partido Popular Monárquico (PPM) às eleições regionais realizadas este domingo, admitiu que o resultado ficou aquém do esperado, após estar satisfeito com o crescimento de votos face ao último ato eleitoral. O PPM reuniu 576 votos, correspondendo a 0,40% da preferência do eleitorado.

Em declarações ao JM após o anúncio dos resultados, Paulo Brito reconheceu que o partido ficou aquém das expectativas, mas destacou a evolução obtida nas últimas eleições. “Ficámos aquém das nossas expectativas, embora esta tenha sido a melhor campanha que fizemos em relação a campanhas anteriores”, começou por dizer.

O líder do PPM sublinhou que esta foi a primeira vez que o partido concorreu sozinho às eleições regionais na Madeira, após a sua estreia em 2015, em coligação. “Estas foram as primeiras eleições regionais que concorremos sozinhos, e ficámos aquém daquilo que fomos falando com as pessoas na rua, no porta-a-porta, onde fomos muito acarinhados”, afirmou, acrescentando que as pessoas sempre mostraram curiosidade acerca do programa eleitoral do partido.

Apesar dos resultados não terem sido os esperados, Paulo Brito sublinhou a evolução do partido. “Nós continuámos a crescer em número de votos, da última vez tivemos 465 votos, este ano tivemos 576, ou seja, continuamos a crescer, devagarinho, mas continuamos a crescer”, afirmou.

O líder do PPM deixou claro que o objetivo agora é analisar os resultados e continuar a trabalhar para os madeirenses. “Vamos reunir o nosso conselho regional, ver o que é que falhou, e daqui a dois meses estamos cá de novo, porque não podemos desistir”, disse.

Sobre a reeleição de Miguel Albuquerque, Paulo Brito afirmou que respeita a decisão do povo. “O povo é soberano, o povo é que votou, portanto está eleito, está eleito, nós damos os parabéns a todos os partidos vencedores. Não posso dizer mais nada, só tenho que dar os parabéns a quem ganhou”, concluiu.