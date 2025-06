Porto Santo: Secretário Regional desafia agricultores a se associarem

Numa visita ao Porto Santo, onde ficou a conhecer a realidade do setor, o secretário regional de Agricultura e Pescas desafiou os agricultores a se constituírem em movimentos associativas para conseguirem, desta forma, agilizar projetos e ganharem escala.

De acordo com um comunicado da Secretaria Regional, esta foi uma das mensagens transmitidas por Nuno Maciel numa reunião com vários produtores no Campo Experimental do Farrobo.

Adianta a mesma fonte, que esta oportunidade serviu igualmente para o governante ouvir os anseios dos agricultores e transmitir algumas orientações do Governo Regional para este importante sector do arquipélago.

O futuro quadro comunitário, o PEPAC – Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para a Região, foi um dos temas trazidos ao debate pelo secretário regional que contextualizou o momento delicado em que se encontra este instrumento de apoio financeiro.

“Estamos a terminar um quadro comunitário que já não aceita mais candidaturas ao investimento e estamos a começar um novo que está atrasado devido a constrangimento da plataforma ao nível nacional. Estamos a mover todos os esforços para que esta situação seja rapidamente ultrapassada” disse o responsável citado no comunicado.

O objetivo, conforme foi referido, passa por abrir novos avisos de até ao final do ano, à semelhança do que já aconteceu com a apicultura.

Neste primeiro encontro com produtores, Nuno Maciel considera ter obtido “testemunhos de casos de sucesso onde tudo o que é produzido tem garantias de escoamento”.

“Neste momento os agricultores conseguem ser compensados pelo grande esforço que fazem. Há vários casos de sucesso, mesmo ao nível da agricultura biológica. Sabemos que os produtos agrícolas aqui produzidos, pelas características do clima e solo, diferenciam-se pela sua qualidade sendo por isso muito apreciados. Há que continuar este desenvolvimento”, concluiu o governante que fez saber que o apoio técnico tem sido determinante para apoio destes profissionais.

No final do encontro Nuno Maciel anunciou que está novamente disponível a entrega gratuita, por parte da ARM, de Biovalor (10 toneladas) para que os agricultores possam enriquecer os solos.