A Porto Santo Line vai disponibilizar viagens extraordinárias entre o Funchal e o Porto Santo nos dias 6 e 20 de agosto, ambas quartas-feiras, com o objetivo de oferecer mais opções aos passageiros que desejam visitar a ilha dourada.

Em cada um dos dias referidos, o Lobo Marinho zarpa do Funchal às 8 e às 16 horas, sendo esta última viagem adicional. No sentido inverso, o navio parte do Porto Santo às 12 horas (extra) e às 20 horas.

Para mais informações, os interessados podem contactar os serviços da empresa através do número 291 210 300, WhatsApp 962 025 500 ou do e-mail infopsl@gruposousa.pt, nos dias úteis entre as nove e as 19 horas, e aos fins de semana entre as nove e as 13 horas e das 14 horas e 30 minutos às 18 horas.