A manchete do Jornal desta sexta-feira dá conta do projeto da ARM, com financiamento do PRR, avança para as 3.ª e 4.ª fases, num investimento de 13,5 milhões de euros. A renovação das redes de água abrange uma extensão superior a 25 km e deverá estar concluída até março de 2027. Em agosto, época alta na ilha, as frentes de obras serão reduzidas para minimizar constrangimentos no trânsito.

Em termos ambientais, fique a saber que mais de mil pessoas participaram em ações de sensibilização.

Saiba também que a Polícia Florestal detetou uma extração ilegal de pedras que gerou apreensões no Funchal.

No Funchal, a Diáspora dá força ao País. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que se deslocou à Região, anunciou a criação de um congresso internacional no próximo ano. Albuquerque deixa críticas ao Estado.

Em termos de eleições autárquicas, os nomes e as listas vão se compondo à medida que os dias passam. Saiba, por exemplo, que Rui Marques lançou uma equipa para “caminhada vitoriosa”.

O antigo autarca quer reconquistar o município para o PSD e conta na Assembleia Municipal com Nélio Freitas. Nas freguesias, recandidatam-se Ivo Ribeira (Madalena do Mar) e Norberto Pita (Canhas), já Aníbal Garanito é estreia na Ponta do Sol.

Já António Gonçalves, em São Vicente, encabeça lista contra “imposições externas”. Candidato anuncia ao JM a criação do movimento ‘Mais São Vicente’ e promete “novas soluções” para o norte.