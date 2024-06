Eleito pelo PS para o Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves pediu já a renúncia do seu mandato na Assembleia Legislativa da Madeira, tendo entrado para o seu lugar, à sexta sessão da presente legislatura, Miguel Brito.

Com esta (re)entrada do deputado socialista, a atual sessão legislativa conta com três deputados oriundos do Porto Santo, nomeadamente aquele que substitui o agora eleito eurodeputado, que toma posse em Estrasburgo a 16 de julho, e que se junta a Carla Rosado (PSD) e Carlos Silva (JPP), relembrando-se ainda que Miguel Castro, líder parlamentar do Chega, também é nascido na ilha dourada.