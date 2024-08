O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo destacou, ontem, a importância para uma solução para os alunos do pré-escolar locais, que necessitam de novos espaços, promovendo, deste modo, o tão aclamado aumento demográfico naquela ilha. Nuno Batista falava na cerimónia do dia da Cidade, que fez 28 anos, e na qual, foram atribuídos prémios de mérito escolar aos melhores alunos das escolas do Porto Santo.

O autarca destacou ainda a necessidade de serem aumentados os apoios em relação aos alunos com necessidades especiais, dando resposta a várias famílias que se encontram nesta situação.

A representar o Governo Regional, esteve o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, que garantiu que estão em curso as obras de reabilitação do infantário O Moinho e que, em breve, será criada uma nova sala para os alunos do pré-escolar. Segundo Pedro Fino, também para breve estará a ampliação do infantário em questão. Trata-se de uma intervenção que os porto-santenses há muito anseiam e que vai garantir todas as condições de conforto e segurança, principalmente para as crianças.

Na cerimónia de comemoração dos 20 anos da cidade do Porto Santo, também foram agraciados os vencedores das propostas do Orçamento Participativo Jovem e a atleta Laura Santos que se sagrou Campeã Nacional de Golf, na modalidade sub 12. Beatriz Oliveira, Gestora de Redes Sociais, foi a oradora da sessão comemorativa deste dia. Uma porto-santense com um Mestrado em Ciências da Comunicação, Marketing e Publicidade, com um enorme sucesso a nível profissional construído desde 2020, após vencer muitos desafios. Beatriz Oliveira falou um pouco do seu percurso escolar e profissional, dirigindo várias palavras de incentivo aos alunos presentes nesta cerimónia.

As comemorações prolongaram-se até às 22:00, sendo a Praça do Barqueiro o palco de duas atuações musicais, primeiro pelo conhecido artista António Zambujo, e depois pelo grupo de música tradicional madeirense, os Varejenta.