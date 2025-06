O concelho do Porto Santo assinala hoje o seu 190.º aniversário. Neste momento, decorre no Edifício dos Paços do Concelho, Largo do Pelourinho, o hastear da bandeira, numa cerimónia que reúne, além das entidades convidadas, vários residentes e visitantes.

Pelas 09h30, arranca a sessão solene comemorativa, com as intervenções das entidades locais e do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Acompanhe em direito as celebrações no canal Naminhaterra.