Lembra-se da adega que foi anunciada para o Porto Santo em 2023? Ora, quase dois anos depois, o projeto continua sem sair do papel.

Recuando a 7 de setembro de 2023, a manchete do JM dava conta da construção de uma adega no valor de 1,5 milhões de euros, a cargo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). A obra visava requalificar o antigo Centro Agrário do Farrobo para apoiar os pequenos produtores locais.

Na altura, a Secretaria Regional de Agricultura, que tinha acabado de lançar o concurso público para o efeito, justificava a necessidade do projeto com o objetivo de criar as condições adequadas para a produção de “um vinho tranquilo e de qualidade, utilizando as uvas tradicionalmente cultivadas na ilha”.

O plano inicial previa ainda preocupações ambientais e energéticas, com a instalação de 144 painéis fotovoltaicos e uma capacidade total de armazenamento de 25 mil litros.

Agora, volvidos quase dois anos do anúncio, o JM questionou o Governo Regional sobre o ponto da situação desta empreitada.

