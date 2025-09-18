Porto Moniz: Olavo Câmara promete estacionamentos gratuitos na vila para residentes

Olavo Câmara assume o compromisso de garantir estacionamentos gratuitos na vila do Porto Moniz para os habitantes do concelho.

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto Moniz diz estar atento aos “desafios inerentes à crescente procura” por aquele município da costa norte e afirma “já preparado um plano que pretende salvaguardar os interesses dos residentes na vila, das pessoas que ali trabalham e dos moradores nas restantes freguesias que precisam de se deslocar ao centro para aceder aos mais diversos serviços ou por outras razões da sua vida pessoal”.

Olavo Câmara garante que, uma vez na liderança da autarquia, irá criar um cartão de residente que possibilitará o acesso gratuito a toda a população do concelho aos estacionamentos tarifados na vila do Porto Moniz.

Ciente de que é ali que se encontram sediados os principais serviços públicos, estabelecimentos comerciais e outras infraestruturas, o socialista reforça a “importância de assegurar que os portomonizenses têm facilidade de acesso à vila, sem terem custos adicionais com os estacionamentos”.

O candidato do PS reconhece que o aumento do número de visitantes representa um “contributo importante para a dinamização da economia local,” mas frisa que é necessário salvaguardar os interesses dos residentes no concelho.

“Este é um compromisso que assumo com a população do Porto Moniz, indo ao encontro da resolução dos problemas da mobilidade e dos estacionamentos. É um compromisso para cumprir e será uma das primeiras medidas a implementar assim que chegue à presidência da Câmara Municipal”, frisa Olavo Câmara.