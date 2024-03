Porto do Funchal recebe ‘Marella Explorer’ e ‘Azamara Pursuit’

O ‘Marella Explorer’ que semanalmente, faz escala no Porto do Funchal, chegou esta manhã, de Canárias, com 1.816 passageiros e 812 tripulantes.

O navio posicionado na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands fica 11 horas a Madeira e pelas 18h00, navega para a ilha de La Palma.

Este cruzeiro de 7 noites começou a 8 de março em Tenerife, com escalas em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, agora, Funchal, a seguir, La Palma e Tenerife, onde termina esta viagem.

Pelas 12h30, é esperado o ‘Azamara Pursuit’ que vem de La Palma com 657 passageiros e 394 tripulantes.

Faz uma escala de quase 10 horas na Madeira e parte, pelas 22h00, com destino a Lisboa, porto de desembarque deste cruzeiro de 37 noites da África do Sul a Portugal.

A viagem teve início a 8 de fevereiro em Cape Town, com escalas em Port Elizabeth, Richard´s Bay, Durban, Mossel Bay; na África do Sul, Ludentz e Walvis Bay, na Namíbia, Sant Helena, Banjul, na Gambia, Dakar, no Senegal, Grã-Canária, Tenerife, La Gomera, La Palma, agora Funchal, seguindo-se a capital portuguesa, onde termina este cruzeiro a 15 de março.