O Borealis regressou esta manhã ao Porto do Funchal, com 1 676 pessoas, das quais 1 065 são passageiros.

O navio está a realizar um cruzeiro de 14 noites que se iniciou em Portsmouth no passado dia 27 de fevereiro, com escalas na Corunha, Tenerife, Las palmas, La Palma, agora, no Funchal, seguindo-se Cadiz e Portsmouth, concluindo a 13 de março, mais um itinerário pelo corredor atlântico.

O Borealis fica 11 horas na Madeira e tem saída prevista para o sul de Espanha, pelas 18h00.

Por volta das 17h00, chega do Porto Santo o veleiro Santa Maria Manuela para uma escala de 49 horas. Viaja com 36 passageiros e 16 tripulantes e parte no próximo domingo, pelas 10h00, para a ilha de La Palma.

Esta noite, atraca o Mein Schiff 5, um dos navios posicionados nesta área geográfica, que vai ficar 39 horas na Madeira. Pernoita hoje e amanhã e navega domingo, às 14h00, com destino a La Palma.

O navio viaja com 2500 passageiros e 920 tripulantes, num cruzeiro de 14 noites, entre as ilhas de Canárias e da Madeira, que se iniciou no passado dia 27 de fevereiro, em Tenerife, terminando no mesmo porto, a 13 do corrente mês de março.