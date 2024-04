Ponta do Sol procede à limpeza da escarpa na Madalena do Mar

A Câmara Municipal da Ponta do Sol informou, hoje, que irá proceder, nos dias 2 e 3 de maio, à limpeza da encosta nascente da freguesia da Madalena do Mar, “com vista a retirada controlada de blocos de pedra de grandes dimensões, a fim de repor as melhores condições de segurança para os locais e visitantes”.

Conforme desta uma nota enviada à redação, em virtude da derrocada ocorrida no dia 27 de abril de 2023, na encosta nascente da Freguesia da Madalena do Mar, sobranceira ao bairro do Passo, o Município da Ponta do Sol “irá proceder ao incremento das condições de estabilidade da falésia através da retirada de alguns blocos rochosos que ficaram na encosta e deste modo aumentar as condições de segurança para os habitantes locais e os seus bens”.

“Considerando a complexidade e risco para as pessoas e seus bens, a autarquia irá proceder ao condicionamento da zona de intervenção, ficando proibido o acesso e circulação de pessoas e estacionamento automóvel na zona de interdição, entre as 8h30 e as 17 horas”, aditou ainda.

Esta operação será acompanhada e coordenada no terreno pelo gabinete da presidência da Ponta do Sol e pelo Serviço de Proteção Civil Municipal, numa intervenção que contará com a colaboração da equipa de rocheiros da Direção Regional de Estradas (DRE).