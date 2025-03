A Câmara Municipal da Ponta do Sol está a implementar um novo sistema de recolha seletiva porta-a-porta de resíduos recicláveis, com o objetivo de reforçar a gestão eficiente dos resíduos urbanos e consolidar o compromisso ambiental do concelho.

Entre os dias 4 e 12 de março, na primeira fase da iniciativa, a autarquia distribuiu gratuitamente contentores de 120 litros – amarelos para embalagens de plástico e metal, e verdes para embalagens de vidro – a cerca de 90 estabelecimentos comerciais e serviços não domésticos. A aquisição destes equipamentos foi viabilizada através do financiamento do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

200 moradias abrangidas

Atualmente a decorrer, a segunda fase do projeto contempla a entrega de contentores a cerca de 200 moradias, situadas em zonas-piloto das três freguesias do concelho: Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar.

O município sublinha que esta medida pretende potenciar a recolha seletiva de embalagens de vidro e plástico/metal, promovendo uma redução significativa da quantidade de resíduos depositados nos contentores indiferenciados. Outro dos objetivos é aliviar a pressão sobre os ecopontos coletivos, incentivando uma gestão mais sustentável e responsável dos resíduos.

Para Sidónio Pestana, vice-presidente da autarquia, este projeto representa “mais um passo importante” rumo à sustentabilidade. “A separação de resíduos na origem é fundamental para garantir que os materiais recicláveis sejam corretamente encaminhados, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a diminuição da quantidade de resíduos que são enviados para aterros”, afirmou.

O autarca destacou ainda que “a implementação deste sistema porta-a-porta é uma medida inovadora que visa não só facilitar a vida dos munícipes, mas também aumentar as taxas de reciclagem e reduzir o impacto ambiental. Pretendemos ser um exemplo de concelho sustentável e consciente na gestão de resíduos”.