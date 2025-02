A Câmara Municipal da Ponta do Sol vai distribuir, este ano, cerca de 150 mil euros pelas suas três freguesias. O contrato interadministrativo foi aprovado esta quinta-feira em reunião de câmara.

“São cerca de 150 mil euros distribuídos pelas três freguesias, numa atribuição de competências que a Câmara da Ponta do Sol faz com as suas freguesias e, sublinhe-se, algo que não acontece do Governo Regional com as Câmaras Municipais, o que em muito prejudica a atividade diária e a capacidade de resolver assuntos de uma forma mais próxima da população”, disse Célia Pessegueiro, presidente da autarquia, entendendo que se as competências estivessem na mão dos municípios haveria uma maior capacidade de resposta.

Na mesma reunião, foi aprovado um apoio à Associação Caminho Real da Madeira, que vai realizar a oitava volta à Região, passando pelo concelho da Ponta do Sol, tendo a autarca elogiado o trabalho desenvolvido pela associação na divulgação e recuperação dos caminhos reais.

Voto de congratulação a Jéssica

Além disso, foi ainda aprovado um voto de congratulação à atleta Jéssica Rodrigues, que foi campeã mundial de patinagem de gelo.

“Expressamos desta forma o grande reconhecimento que temos pela atleta e o orgulho que sentimos enquanto ponta-solenses pela capacidade de superação desta atleta e por tão alto prémio alcançado e expressamos também, obviamente, o esforço da família da Jéssica por ter conseguido mantê-la nesta atividade e, naturalmente, ao clube onde desenvolve esta atividade, que é o Clube Desportivo dos Prazeres”, realçou a edil.