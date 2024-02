Ponta do Sol celebra Carnaval no domingo com cerca de 500 foliões

O tradicional Desfile de Carnaval regressa à Ponta do Sol já no próximo domingo, dia 11.

A partir das 16 horas, a Avenida 1.º de Maio enche-se de cor e animação, com a presença de mais de 500 foliões, pelo que a autarquia espera receber muitos visitantes.

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, refere, em comunicado, que “esta iniciativa repleta de originalidade e de trabalho dos populares, pois o Carnaval é feito pela comunidade”, demonstra que o concelho “tem vida e está empenhado em proporcionar boas experiências a todos aqueles que o visitam”.

O desfile contará com a participação de seis trupes do concelho, bem como a participação de uma trupe convida, extraconcurso: Associação de Batucada da Madeira.

Esta festa, uma organização da Câmara Municipal da Ponta do Sol, apresenta como prémios para os melhores grupos adultos do concelho um 1.º lugar de 1000€, o 2.º lugar de 750€ e o 3.º lugar de 500€; para o melhor grupo infantil do concelho um 1.º lugar de 500€, o 2.º lugar de 300€ e o 3.º lugar de 200€; melhor folião e melhor carro alegórico. Acresce ainda um prémio de participação, no valor de 400 €.

Após o desfile haverá animação musical, no palco montado na Avenida 1.º de Maio, com o DJ Oxy.

“Estão todos convidados a visitar a Ponta do Sol e a fazer parte deste dia de muita animação”, expressa Célia Pessegueiro.