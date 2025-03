A Câmara Municipal da Ponta do Sol vai distribuir um apoio financeiro superior a 95 mil euros por quatro associações culturais do concelho.

A reforçar o seu compromisso com a cultura, a autarquia liderada por Célia Pessegueiro pretende, com este financiamento aprovado ontem em reunião de câmara, incentivar a preservação das tradições locais e impulsionar os projetos associativos, bem como as suas atividades educativas.

O Grupo de Folclore de Ponta do Sol levará a maior fatia, com 44 mil euros, seguindo-se a Casa do Povo da Ponta do Sol (35.150 euros), a AVESSO - Associação Cultural, Desportiva e Recreativa (13 mil euros) e a Associação Travessias Culturais (3 mil euros).

“Este apoio financeiro é uma aposta estratégica não apenas na preservação das nossas tradições culturais, mas também na criação de oportunidades para todos, desde os mais jovens até aos mais experientes, se envolverem ativamente na vida cultural do concelho”, realça a presidente.

A este propósito, a autarca destaca ainda a importância da escolinha de música da Casa do Povo da Ponta do Sol como exemplo da componente formativa do apoio.

“As associações desempenham um papel fundamental no concelho, e é nosso dever proporcionar as condições necessárias para que possam continuar a desenvolver o seu trabalho com a excelência que têm demonstrado”, reforça a edil, reiterando que estas entidades culturais são “peças-chave” na dinamização local.

A autarquia acredita que este investimento fortalece a cultura enquanto uma das maiores riquezas do concelho, ao mesmo tempo que promove a sua vivacidade e sustentabilidade.

Além disso, conforme vinca, o apoio financeiro permite a realização de eventos próprios das associações, entre eles o Festival Internacional de Folclore da Ponta do Sol, que decorrerá em agosto deste ano.

“Este evento é uma referência cultural na Região e atrai, todos os anos, milhares de visitantes à Vila da Ponta do Sol, contribuindo para a valorização das tradições culturais e a promoção do concelho”, aponta, dando ainda relevo ao Festival Avesso, uma iniciativa também apoiada pela Câmara Municipal.