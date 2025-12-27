Política: Jorge Carvalho eleito figura do ano

Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal, foi eleito figura do ano, da área Política, numa votação que contou com quase 70 profissionais e colaboradores do JM.
Começou 2025 como secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, pasta que vinha a assumir ininterruptamente desde 2015, desde o início do primeiro mandato de Miguel Albuquerque como presidente do Governo Regional da Madeira.
Mas terminou o ano na liderança dos destinos da maior autarquia do arquipélago, o Funchal, sufragado por mais de 41,34 % eleitores, traduzido em 21.779 votos.
As filas nos supermercados, o andar apressado de loja em loja nos centros comerciais, as últimas prendas no comércio tradicional, fazem-nos pensar na correria...
«It exists as a paradise for scholars who, like poets and musicians, have won the right to do as they please and who accomplish most when enabled to do...
O Natal não deu descanso à irascibilidade da administração Trump - o que não deixa de ser curioso numa linha política que gosta de usar (e abusar) a religião...
Com o avançar da idade, o homem, acumulando conhecimento, experiência e sentir, com o adquirir de rotinas, práticas e hábitos que em simultâneo alicerçam...
No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...
O Funchal enche-se de luzes e a nossa região entra naquela que é, para muitos, a época mais bonita do ano. O Natal tem esse poder, de quase nos fazer esquecer,...
A crise habitacional na Região não é fruto de pulsões morais, mas de uma estrutura económica distorcida. Tal como um político austríaco advertia sobre...
Com as eleições presidenciais à porta, há algo que me tem chamado particularmente a atenção. Por um lado, um debate excessivamente centrado em matérias...
Sabemos bem: na Madeira, Dezembro não é apenas mais um mês no calendário. É um tempo próprio. Ao longo das semanas, a ilha abranda. Os dias ganham outro...
Para a maioria das pessoas, o Natal é um tempo de pausa. Um tempo de família, de reencontros, de mesas cheias e de feriados e tolerâncias de ponto. É a...
A Guarda Nacional Republicana (GNR), registou nove vítimas mortais em 2.005 acidentes rodoviários ocorridos entre 18 e 26 de dezembro de 2025, no âmbito...
A primeira campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou há cinco anos e desde então já foram administradas mais de 32 milhões de vacinas em Portugal,...
Faleceu Eurico Figueiredo, figura histórica do Partido Socialista, aos 86 anos.
Ao longo do seu percurso político, esteve ligado ao partido durante vários...
A agência anticorrupção da Ucrânia (NABU) e a procuradoria adjunta (SAPO) anunciaram hoje que descobriram uma trama de compra de votos no parlamento nacional...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai estar de férias até sexta-feira e será substituído inicialmente pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,...
Uma mulher, de 80 anos, ao final desta manhã, hospitalizada na sequência de uma queda ocorrida na Promenade da Praia Formosa, no Funchal. Segundo apurou...
Uma mulher de armas que, apesar das críticas, ameaças e perseguições, não desiste de resgatar a liberdade da Venezuela. Não foi em vão que foi distinguida,...
A agência de viagens Naturdouro realizou, durante o período natalício, uma campanha solidária de angariação de géneros alimentares, roupas e brinquedos,...
Sem margem para erro, a humorista, guionista e locutora de rádio Joana Marques foi a grande vencedora da eleição de Figura do Ano no panorama nacional....
Miguel Caires, administrador do Grupo Alberto Oculista, é o empresário do ano 2025 para os jornalistas e colaboradores do JM.
A estratégia implementada...