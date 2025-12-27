MADEIRA Meteorologia
Política: Jorge Carvalho eleito figura do ano

    Jorge Carvalho foi eleito presidente da Câmara Municipal do Funchal. Joana Sousa
Romina Barreto

Jornalista

Região
Data de publicação
27 Dezembro 2025
10:15

Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal, foi eleito figura do ano, da área Política, numa votação que contou com quase 70 profissionais e colaboradores do JM.

Começou 2025 como secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, pasta que vinha a assumir ininterruptamente desde 2015, desde o início do primeiro mandato de Miguel Albuquerque como presidente do Governo Regional da Madeira.

Mas terminou o ano na liderança dos destinos da maior autarquia do arquipélago, o Funchal, sufragado por mais de 41,34 % eleitores, traduzido em 21.779 votos.

Leia mais na edição impressa de hoje.

