Entre janeiro e meados de setembro foram contabilizados 451 acidentes com fuga nas estradas da Madeira. Essas ocorrências são assinaladas pela PSP que alerta os condutores para as consequências que podem ter se abandonarem o local do sinistro. Este é o tema da manchete de hoje do JM.

Também nesta edição, destaque para a morte de dois jovens num despiste de mota ocorrido na via-rápida, na zona da Quinta Grande. Ele tinha apenas 17 anos e ela 16.

Em Educação, conheça as preocupações dos estudantes relativamente ao possível descongelamento das proprinas. Presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira teme que aumente o abandono no ensino superior.

Patrícia Gouveia, uma madeirense que vive em Bruxelas, pegou na mochila e percorreu 16 países, durante oito meses. O JM conta-lhe e mostra-lhe um bocadinho da aventura desta jovem mulher natural de Câmara de Lobos.

Para ler em Cultura: ‘Chão das Feteiras acolhe evento inédito’. E em Economia, fique a par das principais novidades em termos de contratação pública. ‘Empresa de eletricidade investe 12 milhões’ é o destaque.