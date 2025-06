Bom dia!

- A reunião plenária desta quarta-feira começa às 9h00, no parlamento regional.

- Às 9h00, no Ginásio da Escola EB123/PE Bartolomeu Perestrelo – Rua Bartolomeu Perestrelo, nº 5 – Imaculado Coração de Maria, realiza-se a sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal.

- Das 9h00 às 18h00, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, tem lugar o workshop gratuito “Fundamentos de Cibersegurança”.

- Entre as 10h00 e as 22h00, no Madeira Tecnopolo, pode visitar o Salão do Automóvel Usado.

- No auditório do Colégio dos Jesuítas, pelas 11h00, tem lugar a entrega de prémios da fase regional do Clube Top, projeto que premeia as boas práticas do associativismo desportivo.

- A Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais, reúne às 11h00, na Assembleia legislativa da Madeira.

- Às 14h30, a Assembleia Municipal de Machico, no salão nobre dos Paços do Concelho.

- O Fórum Sol & Sustentabilidade: Energia para a Hotelaria e Indústria, acontece a partir das 15h00, no Museu da Eletricidade – Casa da Luz.

- Na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, às 15h30, decorre a entrega das placas de Acreditação da Qualidade aos quatro Serviços do SESARAM.

- Pelas 16h30, no auditório da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, realiza-se a assinatura de novos contratos de promoção da criação de Emprego, no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), uma iniciativa do Instituto de Emprego da Madeira.

- Às 17h00, no Piso 1 do Centro Comercial Plaza, ocorre o evento ‘Plaza Com’ tendo como convidada a terapeuta da fala e diretora técnica do CRESCER. Pode assistir ao à conversa no local ou então acompanhar nas plataformas digitais do JM Madeira e da JM Fm 88.8 e do Plaza Madeira.

- Começa às 17h00, na Praça Dr. João Abel de Freitas, a sessão comemorativa do Dia do Concelho de Santa Cruz.

- Pelas 18h00, a Biblioteca Municipal do Funchal promove a sessão do seu Clube de Leitura, com a obra “Literatura de Cordel de Manuel Gonçalves, O Feiticeiro do Norte”, coordenada por Danilo Fernandes.

- Às 21h30, Salvador Sobral atua no pátio do Castanheiro Boutique.

- A artista Marisa Liz sobe ao palco de Santa Cruz, esta noite às 22h00.