O projeto de investigação marítima da ARDITI faz esta segunda-feira a manchete do JM. O navio de 40 metros passa para 23, mas vem acompanhado de uma plataforma flutuante de 16 metros, para transportar sensores, e ainda de dois submarinos. O investimento é de 20 milhões de euros.

Em grande destaque, com fotografia, está o projeto inclusivo ‘Dançando com a Diferença’, que se prepara para comemorar os 25 anos. Em entrevista, o mentor, Henrique Amoedo, fala do futuro.

A costa Norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso vermelho para agitação marítima e vento forte, destaca também o JM, que, em fim de semana de temporal, noticia o resgate de dois jovens em percurso não recomendado.

A BTL chegou ao fim e é tempo de balanço. Sara Marote, responsável pela Associação de Promoção da Madeira, diz que o mercado nacional “já cresceu 50%”. Houve também um ‘bailinho’ em versão contemporânea que não foi do agrado de todos. Saiba o que diz o responsável pela tutela do Turismo.

Outros títulos nesta edição: ‘Estudantes querem reitor mais próximo’, ‘Encontro Literário aborda IA’, ‘Barroco regressa a igrejas do Norte’ e, no âmbito do Erasmus+ ‘Madeira acolhe Periferias’.

Estes são os destaques na capa principal, há mais para ler no interior da edição e no JM online. Votos de boa semana e de boa leitura.