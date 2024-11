A PJ está pronta para avançar num estudo das águas residuais, afirma a perita da PJ que está a ser ouvida em sede de comissão Permanente de Proteção Civil, tal como o JM deu conta oportunamente no âmbito de uma iniciativa que decorreu no Funchal.

Cláudia Perestrelo, do PSD, foi a primeira deputada a querer esclarecimentos. Maria João Caldeira , em resposta à alteração recente da Lei das Drogas, disse que a PJ está um pouco perdida na matéria, limitando-se a ir identificando as drogas que vai sinalizando. “Além da casuística, vamos fazendo estudos e quando verificamos algo fora de comum, comunicamos à Europa e ao nosso representante nacional, sem o prejuízo de estabelecermos outros mecanismos de comunicação”, afirmou ainda a perita.

As perguntas prosseguiram com Marta Freitas, do PS, a perguntar quanto tempo se levava antes a identificar as drogas sinalizadas na Região e qual o tempo de agora. “Estávamos a demorar dois anos. Identificávamos os novos fenómenos, que já não eram novos”, referiu. O tempo de resposta passou para poucos meses, no máximo 3.