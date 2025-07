Brício Araújo fechou, no que toca a partidos, as intervenções em redor da discussão da Conta da Região relativa ao exercício do ano económico de 2023.

O deputado do PSD começou por criticar as oratórias das restantes forças políticas “que não reconhecem uma boa governação”, apresentando “bons números que não podem ser desconsideradas”.

Brício Araújo condenou ainda que “objetivamente a oposição não reconheça que é uma boa conta”, na referência ao documento relativo a 2023, e criticou, também, a insistência dessa mesma oposição em reivindicar medidas que “colocariam em causa o equilíbrio das contas pública”.

“Responsabilidade na atividade governativa e respeito pelo povo e seu futuro”, diz Brício Araújo que é a marca do documento em análise, reavivando a “sucessiva redução de impostos nos últimos 10 anos. As pessoas sabem que ano após ano pagam menos impostos na Madeira”.

“Aqui reduzem a taxa de IRS, mas nos sítios em que governam ficam com o IRS que deveriam devolver aos contribuintes”, disse ainda o social-democrata, apontando “incoerência” de alguns partidos da oposição.

“Esse partido mete a mão no bolso dos contribuintes onde governa”, aqui visando diretamente o JPP a ação municipal desenvolvida em Santa Cruz.

“A receita do JPP, a receita do PS, é uma receita errada”, frisou, referenciado ser contra a redução do IVA.De resto, recupere-se, no decorrer da fase de perguntas e trespostas, Duarte Freitas, o secretário regional que representa o Governo Regional nesta temática, assegurou que mais redução da taxa de IVA “não ocorrerá sem que antes possa ser salvaguardada os melhores interesses dos madeirenses”, pois “a atual forma de cálculo” seria demasiado penalizadora para as contas regionais. Ou seja, mais mexidas, só a partir de Lisboa.