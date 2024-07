Na sua alocução inicial, Pedro Fino começou logo ao ataque e destrinçou as prioridades plasmadas pelo Governo Regional, muitas das quais em sentido contrário ao defendido por outros, que “não perceberam, por exemplo, que há problemas de natureza estrutural a que temos de continuar a acorrer, no quadro das competências constitucionais que temos. E não perceberam também, porque perderam completamente o sentido da realidade e a perspetiva histórica, de onde viemos e onde temos conseguido chegar, apesar das reiteradas incompreensões do Terreiro do Paço”.

Diz que “esses que confundem investimento público com socialismo, não só se juntam objetivamente aos socialistas, na indulgência com que assistem aos sistemáticos atropelos do estado central à autonomia madeirense, como a eles se juntam na exigência do milagre de se fazer cada vez mais com cada vez menos”.

Na crítica, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas relevou que “ainda estamos para saber que contas fazem, que prioridades têm, e que obras e projetos de índole social deixariam de fazer. Mas já sabemos que, se uns elevam a ideologia que professam à condição de dogma religioso, porém, irrealizável no contexto prático concreto da Região em que vivemos, outros, mais farisaicos, mais não procuram do que enganar o povo com promessas irrealizáveis, que só revelam a impreparação de quem acha que se pode governar sem fazer contas, prometendo tudo a todos, oferecendo tudo e mais alguma coisa, sem o prévio cuidado de priorizar com seriedade objetivos realizáveis”.

Da parte do Governo, “neste ano, pretendemos recuperar os níveis de investimento nas áreas prioritárias de atuação da SREI. Não há tempo a perder e por essa razão apresentamos um Orçamento tão exigente como ambicioso”.