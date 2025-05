Rafaela Fernandes, que na anterior legislatura foi secretária regional e tutelou a área dos percursos pedestres, foi a oradora do PSD no debate do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PS, que estabeleceu o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira.

Esmiuçando o diploma em vigor, evidenciou todo o seu conteúdo, numa explanação em que entroncou “o equilíbrio de dois setores fundamentais”, como são o turismo e o ambiente, registando que agora, inclusive, estão juntos numa só secretaria regional.

“Esta é uma matéria prioritária para o Governo Regional”, assegurou Rafaela Fernandes, relevando que “é preciso envolver os operadores económicos” nesta temática.

A deputada do PSD expôs, no seu entender, aquilo que diz serem “incoerências no projeto do Partido Socialista”, desde logo a redundância da criação de mais uma plataforma, detendo-se ainda em informação adicional, pretendida pela proposta socialista.

“Quando alguém começa um percurso destes tem de perceber já se tem essa capacidade de o fazer”, disse, considerando que os percursos pedestres “exigem grande responsabilidade do próprio utilizador” e que esse “processo de responsabilidade” tem também “caraterizado” a atuação do Governo Regional.