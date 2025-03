O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza acaba de informar que já se encontram abertos os percursos pedestres classificados.

E adianta que mantêm-se encerrados os seguintes:

PR 1.3 Vereda da Encumeada, PR 4 Levada do Barreiro, PR 7 Levada do Moinho, PR 14 Levada dos Cedros, PR 19 Caminho real do Paul do Mar, PR 20 Vereda do Jardim do Mar, PR 23 Levada da Azenha , PR 27 Glaciar de Planalto e PR 28 Levada da Rocha Vermelha.

Há ainda outros que estão parcialmente transitáveis como são os casos de : PR 1 Vereda do Areeiro ( transitável desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, ao km 1,2) , PR 2 Vereda do Urzal (transitável desde o Lombo do Urzal até ao km 6,2), PR 12 Caminho real da Encumeada ( transitável desde a Boca da Corrida até ao km 3,5) e PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal (transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana).