Mais de 50 por cento do pescado na Madeira é de peixe espada preto. Atividade praticada pelos pescadores de Câmara de Lobos, como diz Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos na cerimónia de lançamento do livro ‘Tesouro do Mar Profundo’, escrito pela Arteleia e hoje apresentado na baía de Câmara de Lobos, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na iniciativa, que conta ainda com a presença da presidente da Câmara, Sónia Pereira, Celso Bettencourt explicou que o livro, financiado em 70 por cento, fica para memória futura, dando conta da história de Câmara de Lobos. Sónia Silva Franco, da Arteleia, por seu lado, disse que o livro não ensina propriamente a pescar mas revela a extraordinária capacidade dos mais cruéis acontecimentos de alguém que com determinação lançou-se ao mar, para retirar do fundo do mar, o peixe espada-preto.