O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou hoje o Serviço de Inspeção e Aparelhos de Medição (SIAM), da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), destacando os avanços significativos na modernização da rede elétrica regional, impulsionados pela implementação de contadores inteligentes.

Localizado na Rua do Ribeirinho, o SIAM é responsável pela instalação, aferição e leitura dos contadores elétricos, fundamentais para a faturação dos clientes da EEM. Com uma equipa de 53 técnicos especializados e laboratórios acreditados para ensaios, o serviço presta apoio tanto à EEM como a entidades externas.

Durante a visita, Pedro Rodrigues elogiou o trabalho desenvolvido pelo SIAM, considerando-o “exemplar” no caminho para uma Região mais moderna e eficiente do ponto de vista energético. “O trabalho realizado aqui, especialmente com a instalação dos contadores inteligentes, representa um salto qualitativo para os consumidores e para a sustentabilidade da rede elétrica da Madeira e do Porto Santo”, afirmou o governante.

O SIAM lidera atualmente o projeto de substituição de 130.000 contadores tradicionais por equipamentos inteligentes, no âmbito de um investimento cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Até à data, foram instalados 85.505 novos contadores – 80.604 na Madeira e 4.901 no Porto Santo – bem como 250 concentradores de dados nos postos de transformação da EEM.

Estes novos dispositivos permitem leituras remotas, alterações contratuais à distância e o acesso detalhado aos consumos através do portal online da EEM, traduzindo-se em maior comodidade, precisão na faturação e eficiência energética.

“Esta tecnologia representa mais benefícios para todos”, sublinhou Pedro Rodrigues, acrescentando que “uma melhor gestão do consumo individual resulta numa gestão mais eficaz da rede elétrica da RAM como um todo, com ganhos em eficiência energética e impactos positivos no ambiente”.

Além do projeto dos contadores inteligentes, o SIAM é responsável pela gestão das ordens de serviço técnicas e comerciais da EEM, coordenação de auditorias e reclamações relacionadas com os sistemas de medição, bem como pela monitorização da qualidade da energia elétrica na Região.

A visita contou ainda com a presença do Conselho de Administração da EEM, liderado por Francisco Taboada, e do diretor do SIAM, Roberto Rodrigues.