O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou, na manhã desta quinta-feira, as instalações do IMT – Instituto de Mobilidade e Transportes, IP-RAM, acompanhado pelo novo Presidente deste organismo, João Pedro Sousa.

A visita teve como objetivo conhecer as instalações e os profissionais, reforçando a importância do trabalho desenvolvido neste recém-criado Instituto. Na ocasião, o secretário regional reiterou o “compromisso do Governo Regional em promover a melhoria contínua das condições de mobilidade e uma maior eficiência na resposta aos utentes, residentes e turistas, garantindo a continuidade na integração do modelo de transporte terrestre urbano e interurbano de forma integrada, intermodal e sustentável”.

O governante aproveitou a oportunidade para referir que os novos estatutos do IMT – Instituto de Mobilidade e Transportes, IP-RAM foram aprovados nesta quarta-feira. Com este diploma pretende-se refletir a organização da estrutura e funcionamento deste Instituto, tendo subjacente os critérios de eficácia, eficiência, economicidade e celeridade, contemplando um modelo organizacional adequado e ajustado ao desenvolvimento das políticas respeitantes ao setor que está adstrito ao IMT, IP-RAM.

De relembrar que o IMT, IP-RAM, criado em dezembro de 2024, passa a agregar as funções da ex-Direcção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, assumindo as atribuições respeitantes ao setor dos transportes e mobilidade terrestre que estavam cometidas à então Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres, com as funções do Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P., da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).