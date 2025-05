A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol reuniu, esta manhã, no edifício da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, com o secretário Pedro Rodrigues, para abordar, em particular, a questão da insegurança numa estrada da Madalena do Mar, onde, esta semana, um turista continental morreu quando a viatura onde se encontrava estacionada, foi atingida por uma pedra de grande dimensão.

O homem, de 50 anos, ainda foi socorrido pelos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, assim como pelo EMIR mas não resistiu aos ferimentos.

Contactada pelo Jornal, a autarca não quis adiantar pormenores sobre o encontro desta manhã, referindo apenas que houve um diálogo “franco e aberto no sentido de serem encontradas soluções comuns para aquela estrada que vai desde o sítio dos Poios, junto à vila da Ponta do Sol, até ao sítio do Passo, na Madalena do Mar”. Depois de destacar a abertura do secretário regional, Célia Pessegueiro afirmou que foi também abordado o Plano de Mobilidade para a vila da Ponta do Sol, que prevê, entre outros, a construção de um estacionamento de 200 viaturas.

Já contactada a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, foi referido que será enviada uma nota referente aos resultados desta reunião entre Pedro Rodrigues e Célia Pessegueiro.