O secretário regional de Saúde e Proteção Civil regressou hoje à sua atividade normal, depois de ter estado ausente devido a problemas de saúde.

Pedro Ramos marcou assim presença no arranque da campanha de vacinação sazonal, em que o próprio foi inoculado com as vacinas para a gripe e para a covid. Neste primeiro dia, até as 12h00, haviam sido aplicadas já 226 para gripe e 16 para covid.

Visivelmente bem-disposto, Pedro Ramos escusou-se a comentar o caso que envolve o IASAUDE e o seu presidente Bruno Freitas, constatando o facto de as denúncias anonimas continuarem a prevalecer e dizendo preferir esperar pela justiça.

Ainda assim, reafirmou que mantém a confiança em Bruno Freitas.

Recorde-se que, ontem, foram detidos oito indivíduos, entre autarcas, empresários, funcionários públicos e titulares de cargos políticos, entre os quais Bruno Freitas, no âmbito de uma operação da PJ, por suspeitas de violação das regras dos concursos públicos.

Na questão dos fogos que assolam o continente, Pedro Ramos enviou mensagens de solidariedade e disse que Lisboa ainda não acionou a eventual ajuda da Madeira, disponibilizada a 14 de setembro, tendo a Região um contingente pronto a seguir, a qualquer momento.