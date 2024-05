Pedro Ramos: “Estamos a construir uma região saudável, segura, sustentável, inovadora e solidária”

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou, através de um sistema de vídeoconferência, na sessão de abertura do Think Tank ‘Sht-Science To Health To Tech, H-Innova’, que decorreu esta terça-feira, 7 de maio, no Centro Hospitalar e Universitário de Santo António no Porto.

A ocasião foi aproveitada pelo governante para afirmar que o “Hospital do futuro” que está a ser contruído na Madeira será um Hospital KIWI, com “Conhecimento, Inteligência, Expertise e Interoperabilidade”, assente num conceito de Value Based Healthcare, com criação de valor para o utente, para o profissional, para a Instituição e para o próprio Sistema que é responsável pela prestação assistencial, com segurança e com qualidade.

O Health Innovation HUB foi criado para potenciar a inovação em Saúde e, na RAM, são diversos os parceiros que estão empenhados em encontrar e implementar medidas proativas para enfrentar os desafios relacionados com a saúde. Pedro Ramos enalteceu a interligação existente entre as diversas entidades e sublinhou que o impacto desta transformação digital na área da Saúde tem contribuído para a construção de uma Região 3 S’I “Saudável, Segura, Sustentável, Inovadora” e “Solidária”, acrescentou, pela interligação e apoio às Regiões com as quais temos relação.

“Estamos a construir um Sistema de Saúde do Atlântico, em que o utente estará sempre no centro da prestação dos cuidados de saúde”, disse, “este Sistema de Saúde do Atlântico procura um trajeto, rumo e responsabilidade diferente, com resultados mais favoráveis, indo ao encontro daquelas que são as recomendações europeias no que diz respeito à transformação digital”, acrescentou.

Ao longo do dia, a iniciativa promovida pela Premivalor Consulting tem como foco temas como Cibersegurança, Proteção de Dados e Integração de Inteligência Artificial e Tecnologias Imersivas na prática médica.

O programa contempla apresentações e mesas redondas, com a participação de diversos especialistas. Do Serviço Regional de Saúde, destaca-se a participação de Júlio Nóbrega, diretor clínico do SESARAM, EPERAM, e de Cátia Ferreira, vogal do conselho de administração do SESARAM, EPERAM.

Esta sessão realiza-se no âmbito do H-INNOVA - Health Innovation HUB 5.ª edição, 2024, e pretende aproximar Hospitais, Profissionais de Saúde, Autoridades de Saúde, Empresas Tecnológicas e Universidades.