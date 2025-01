O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, que esteve, hoje, na apresentação das conclusões do rastreio a doenças infeciosas- hepatite C e B e HIV- a qual decorreu no hospital dr. Nélio Mendonça, destacou o facto de Portugal, apesar de não estar bem economicamente, tem estado bem ao nível de medidas na área da Saúde. Destacou a taxa de vacinação contra a Covid-19, em que apresentámos valores muito superiores a outros países.

Disse também que, quando trabalhamos em equipa, conseguimos atingir os nossos objetivos.

Tal como o JM dá conta na sua edição de hoje (mais concretamente na página 3), entre as 65.700 testadas, 79 estavam infetadas com hepatite C. Entre 77 mil testadas, 21 foram detetadas com HIV. E de pouco mais de 16 mil testadas, 47 descobriram que tinham hepatite B.