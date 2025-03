A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny assinaram, hoje, um contrato programa com vista a apoiar esta última instituição nos encargos relacionados com a formação de profissionais para o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

A comparticipação financeira é 500 mil euros, que será processada em oito prestações mensais.

Ocasião que o secretário da tutela, Pedro Ramos, aproveitou para desmontar “o caos que existe apenas na cabeça das pessoas.”

”O caos não existe porque as urgências têm especialidades presentes, não existe porque há a unidade de doente frágil, não existe porque há unidades altamente avançadas que permitem tratar, não só os doentes da Madeira, mas também os doentes dos Açores”, deu como exemplos.

O que existe, prosseguiu, “é uma progressão nos últimos dez anos, completamente diferente do Serviço Nacional de Saúde”. Pedro Ramos lembrou a solidariedade da Madeira para com o território continental e para com os Açores e, por isso, não entende como é que se fala em caos. O secretário regional destacou ainda que o “caos” foi criado, isso sim, “com a queda do Governo” na sequência da moção de censura, tendo em conta que esta situação, atrasa o avanço em todas as áreas.