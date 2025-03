O secretário regional da Saúde e Proteção Civil disse hoje estar disponível para desempenhar “qualquer tipo de função”, embora sem garantir a sua continuidade no próximo executivo de Miguel Albuquerque, que amanhã irá apresentar a solução de governo ao representante da República. Ainda assim, admitiu que os casos judiciais que no último ano vieram à luz poderão influenciar a constituição do próximo elenco governativo.

Apontado como um dos nomes que se deverá manter no novo Governo Regional, Pedro Ramos não confirmou a continuidade no cargo que ocupa desde 2016, remetendo a decisão para o chefe do Executivo, mas disse estar “disposto a trabalhar para a Madeira em todas as situações”, “independentemente de fazer parte do Governo ou não”.

“Isso é uma coisa que o presidente do Governo é que irá decidir”, realçou o secretário regional, que disse ainda estar “sempre disponível”. “Quando gostamos da Madeira, quando gostamos da nossa terra, podemos desempenhar qualquer tipo de função. No Governo ou fora do Governo”, reforçou.

Ainda assim, o governante admitiu que o processo ‘Ab Initio’ poderá “provavelmente” influenciar a constituição do novo Executivo.

“É um processo que ainda não está concluído e temos de esperar pelo que a Justiça irá dizer”, constatou.

Independentemente de continuar como secretário regional, Pedro Ramos assegurou, todavia, que o investimento nos setores da saúde e da proteção civil será para continuar.

“Tem sido um dos alicerces da governação de Miguel Albuquerque desde 2015, que tem transportado a Madeira para o patamar de desenvolvimento que todos bem conhecem”, disse o governante, à margem da abertura de um seminário sobre a utilização de novas tecnologias e equipamentos no socorro.

Investimento na proteção civil ultrapassa 100 milhões de euros

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil foi o representante do Governo na abertura do seminário ‘Novas Tecnologias no Socorro’, que decorre esta quinta e sexta-feira no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, e que incluirá ainda um workshop no sábado, no Cais 8. Antes da sessão de abertura, o governante passou pela exposição de equipamentos, que considerou ser demonstrativa do investimento feito na área do socorro e da proteção civil.

“Esta exposição demonstra a preocupação que todos os concelhos, todas as corporações de bombeiros, têm em progredir, em ter sempre os melhores equipamentos para prestar o socorro à nossa população, protegendo as pessoas, os seus bens e o seu património”, apontou.

Pedro Ramos acrescentou que essa evolução coincide com “aquilo que é também a preocupação do Governo Regional”. “Com Miguel Albuquerque, desde 2015, o investimento no socorro e na proteção civil ultrapassa já provavelmente os 100 milhões de euros, em todas as áreas. No planeamento, na organização, em todas as áreas.”