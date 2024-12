Pedro Ramos crítico no aniversário dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol

Os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram hoje em festa, pelos 38 anos da Associação Humanitária.

O momento foi assinalado com o compromisso de honra de estagiários a bombeiros de 3.ª classe e com a entrega do veículo de socorro e resgate em montanha, no valor de 100 mil euros, vencedor no âmbito do Orçamento Participativo da RAM.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, marcou presença na cerimónia, onde fez um discurso político, com críticas aos partidos da oposição que, na segunda-feira, chumbaram a proposta de Orçamento Regional e PIDDAR para 2025.

“Nada fazia prever que a prenda de Natal que nós tínhamos para os bombeiros, fosse em menos de 24 horas deitada no lixo, por partidos que não respeitam a nossa proteção civil e os nossos bombeiros. De facto, ao Chega, ao PS, ao JPP, ao IEL e ao PAN os bombeiros da região autónoma da Madeira não têm nada a agradecer”, declarou.

Contrariando os críticos, assinalou que “na Madeira, embora queiram provar ao contrário, a proteção civil está melhor, moderna, ativa, participativa, com conhecimento, com formação, e por isso tem participado nas respostas mundiais às catástrofes”.