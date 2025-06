Pedro Pereira foi eleito hoje presidente da Comissão Política Concelhia do Funchal do CDS, sucedendo a Gonçalo Pimenta à frente da estrutura centrista local.

Afirmando que “a política é sobre construir, não sobre conquistar”, Pedro Pereira destacou que o partido tem sido “um farol de diálogo, de convergência e de estabilidade para a Madeira e também para o Funchal”.

O ex-presidente da Juventude Popular e atual vice-presidente do partido na Região prometeu que o partido “será sempre parte da solução para a Madeira e para o Funchal, nunca parte do problema”.

Para o mandato que agora começa, diz que irá “promover uma cultura de diálogo e abertura a todas as opiniões; fazer crescer o partido e implantá-lo em todas as freguesias do concelho; prosseguir com a criação de equipas de apoio técnico nas diferentes áreas da gestão da cidade; reforçar a formação política dos militantes e autarcas; “reaproximar os militantes que, por um motivo ou outro, estão hoje menos envolvidos na vida ativa do partido”; e construir uma concelhia presente na sociedade civil.

Por seu turno, o presidente do CDS-PP/Madeira, José Manuel Rodrigues, felicitou o percurso Pedro Pereira no CDS. “Uma nova geração está a tomar conta do partido e isso é a melhor garantia de que o CDS tem futuro”, sublinhou.

José Manuel Rodrigues reforçou também que o CDS está no Governo, mas “não se acomodou e continua a lutar pelos seus valores e pelas suas propostas”.

“Uma coligação não é uma fusão e o CDS mantém a sua autonomia política e estratégica em relação ao seu parceiro de Governo. Somos leais aos nossos compromissos com o PSD e, como já o demonstrámos em diversas situações, o CDS é o garante da estabilidade política e governamental na Madeira”, salientou.